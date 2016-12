Alors que Swiss Ice Hockey tente maladroitement de faire appliquer les règles de jeu de la période 2014-2018, la Fédération internationale (IIHF) planche déjà sur les changements qui seront apportés pour le cycle 2018-2022.

«Le Matin» l’a appris: l’IIHF, qui souhaite favoriser un hockey offensif, souhaite apporter trois modifications principales au règlement.

La première, dont la paternité porte la griffe de Hockey Canada: supprimer les situations de jeu à cinq contre quatre. Lorsqu’un joueur sera pénalisé, on jouera à quatre contre trois. Et si un deuxième joueur d’une même équipe se retrouve en prison, le match se poursuivra à cinq contre trois. Cette innovation est motivée par une vérité statistique: on inscrit davantage de goals à quatre contre trois qu’à cinq contre quatre.

La deuxième: l’arbitre n’arrêtera plus le jeu lorsque le puck atterrira sur le filet extérieur du but. Ainsi, les attaquants hériteront d’une chance supplémentaire de récupérer la rondelle et de se créer une chance d’allumer la lampe.

La troisième: à l’heure actuelle, lors de deux tiers-temps, le banc d’une équipe se situe à proximité de sa zone défensive. Dès septembre 2018, la donne sera inversée: pendant 40 minutes, le banc se trouvera à l’entrée de la zone offensive. Là aussi, la finalité est de favoriser un jeu d’attaque.

Le processus, qui est actuellement discuté et affiné par la commission technique de l’IIHF, sera soumis au vote du conseil du hockey mondial durant l’année 2017. A priori, l’adoption de ces mutations ne devrait constituer qu’une formalité.

Les règles de jeu sont retouchées tous les quatre ans (celles des Jeux olympiques d’hiver). Et entrent en vigueur dès les matches de préparation du mois d’août. (Le Matin)