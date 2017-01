Ils étaient quatre, les joueurs ayant griffé la glace de la BCF Arena lundi sans avoir leur maillot floqué. Si cela peut se comprendre pour les juniors zurichois Thierry Bader (19 ans/10 matches avec Kloten cette saison), Patrick Zahner (19/2) et Dominik Egli (18/10), le cas Daniel Steiner (36 ans) est plus étonnant.

Rappel: le Bernois avait été officiellement engagé jusqu’au terme de la saison le 20 décembre, soit il y a deux semaines. C’est grosso modo à la même époque que Kevin Hecquefeuille posait son baluchon à Kloten. Or, le défenseur français possède déjà un chandail à son nom. Mais pas Daniel Steiner. Pourquoi? Réponse de Christian Dubé, directeur sportif fribourgeois: «Nous l’avons commandé chez le fournisseur il y a deux semaines, mais il était déjà fermé pour les Fêtes. Il arrivera sous peu.» Dont acte.

On en a aussi profité pour demander au dirigeant ce qu’il avait pensé de la victoire engrangée par son équipe contre Kloten (4-2). «On mène deux fois de deux longueurs (2-0 puis 3-1) et on se met à chaque fois dans le trouble de façon inutile, dit-il. Mais au final, je retiens la victoire. Je n’ai même envie de retenir que ça, tant il y a eu de choses négatives dites et écrites cette saison sur cette équipe. Ne comptez pas sur moi pour en rajouter. J’ai envie de commencer la nouvelle année sur une note positive.»

On ne peut toutefois s’empêcher de questionner Christian Dubé sur sa première paire de défense, composée de Yannick Rathgeb et d’Alexandre Picard. Elle était à chaque fois présente sur la glace quand Kloten a réduit la marque. «Comme je vous l’ai dit, je n’ai envie que de parler des trois points ce soir.» (Le Matin)