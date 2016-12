Yannick Weber a inscrit son nom pour la première fois de la saison sur le tableau des marqueurs. Le défenseur bernois a marqué lors du succès 4-0 de Nashville à St-Louis en NHL.

Weber a ouvert le score à la 25e minute dans le coin droit des buts et mis les Predators sur le chemin de leur premier succès après trois défaites. Pour le Bernois, il s'agit aussi de son premier but sous les couleurs de Nashville. Les deux autres Suisses Roman Josi (27' de jeu) et Kevin Fiala n'ont pas inscrit de points.

Soirée victorieuse avec Vancouver

Sven Bärtschi et Luca Sbisa ont également vécu une soirée victorieuse avec Vancouver. Les Canucks ont dominé les Anaheim Ducks 3-2 après prolongation non sans avoit été menés 0-2. Bärtschi a réussi un assist sur le 2-2 à la 43e minute.

Pour son sixième match, Timo Meier a fêté un succès avec les San José Sharks 2-0 sur la glace des Philadelphia Flyers. L'Appenzellois de 20 ans a obtenu presque 12' de jeu. Côté Flyers, Mark Streit est toujours blessé. (ats/nxp)