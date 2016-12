Fâché, l’entraîneur de GE Servette. «Ce n’était pas du hockey sur glace, commence-t-il par dire. Si on continue comme ça, il y aura 12 patinoires vides en LNA dans quelques semaines.»

Il est vrai que la manière dont les arbitres ont usé du sifflet, jeudi aux Vernets, prête à discussion. Questions: était-ce le grand retour de la tolérance zéro ou l’apparition de l’intolérance extrême?

Quand on fait remarquer à l’Ontarien que ce serrage de vis pour le moins massif était un souhait des directeurs techniques de la Ligue nationale et donc le sien, il répond: «Notre message était clair: il fallait appliquer les règlements pour que l’équipe nationale ne soit pas prétéritée durant les Mondiaux, car trop d’internationaux commettaient des fautes qui ne passaient pas à ce niveau. «Un retenir» est «un retenir», une obstruction est une obstruction, etc.

«Cette Ligue est entrée dans une phase critique»

Nous souhaitions simplement que les règles soient appliquées correctement. Quand j’ai demandé des explications par rapport à ce qui se passait ce soir (ndlr: jeudi), un arbitre est venu vers moi pour me dire que c’était notre vœu. En fait, c’est comme si c’était eux contre nous. Mais la philosophie là-derrière est totalement fausse. Nous voulions simplement travailler mieux ensemble pour le bien du hockey suisse. Et là, encore une fois, j’ai eu l’impression que les arbitres travaillaient contre les clubs.»

On insiste. Les arbitres ont tout sifflé, exactement comme les directeurs sportifs l’ont souhaité vendredi passé à Bienne durant une réunion avec les responsables de l’arbitrage. Cela fait repartir Chris McSorley de plus belle.

«Durant cette réunion, nous avons montré des exemples ou des retenir évidents, des slashings massifs ou autres étaient commis sans être sanctionné. Des trucs tout simplement énormes étaient ignorés. Mais ce soir, c’était une mascarade. Une mascarade! Il y a urgence. Cette Ligue est entrée dans une phase critique. Ce que nous avons demandé semblait évident pour tout le monde.

Mais ce qui a été fait ce soir, c’est n’importe quoi. Encore une fois, c’était les arbitres contre les clubs. Vous avez vu le nombre de spectateurs qui se sont levés de leurs sièges parce qu’ils ne voulaient plus assister à ça? Je n’ai jamais ressenti une telle honte depuis que je suis arrivé en Suisse.» (Le Matin)