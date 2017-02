Mark Streit a réussi son 20e point de la saison jeudi en NHL, dans un match remporté 3-1 par son équipe de Philadelphie face à Montréal. Le défenseur a été crédité d'un assist - son 15e dans ce championnat - sur le 1-1, réussi en supériorité numérique par le capitaine Claude Giroux.

Le but de la victoire, le 2-1, a été inscrit à la 44e minute par Matt Read, qui n'avait plus marqué depuis le 3 novembre. Les Flyers ont brillé sur le plan défensif, muselant le premier trio offensif de Montréal (3 tirs seulement pour Pacioretty-Danault-Radulov). «C'est ce dont nous avions besoin», a souligné Mark Streit. «Il était important de rebondir, surtout après avoir livré une si mauvaise prestation défensive», mardi face à Carolina (défaite 5-1). Surnuméraire, Sven Andrighetto n'a quant à lui pas été aligné par Montréal.

Toujours privé de Roman Josi, Nashville s'est imposé 2-0 face à Edmonton pour cueillir un huitième succès dans ses onze dernières sorties. Yannick Weber a terminé cette rencontre, dans laquelle ses équipiers Viktor Arvidsson et Ryan Johansen ont tous deux réalisé un but et un assist, avec un bilan neutre.

San Jose a pour sa part décroché une huitième victoire au cours de ses neuf derniers matches en allant s'imposer à Vancouver (4-1). Timo Meier a été crédité d'un bilan neutre dans le camp des Sharks, tout comme son adversaire d'un soir Luca Sbisa. Sven Bärtschi affichait en revanche un piètre -2 au terme d'une partie marquée par le 500e but en saison régulière de l'attaquant de San Jose Patrick Marleau. (si/nxp)