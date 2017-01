Dans un bureau des Vernets, Dan Ratushny s'est rapidement remis au travail. Quelques minutes après la victoire de son équipe face au GSHC, l'entraîneur des Lions préparait le match «retour» de dimanche après-midi (15 h 45). Et le technicien sait qu'il y a des choses à améliorer. Entre deux séquences de vidéo, le Canadien est revenu sur la victoire aux tirs aux buts de son équipe.

- Dan Ratushny, votre équipe est actuellement en pleine confiance. Pouvait-elle perdre ce soir?

(Il s'étonne) Je ne vois pas où vous voulez en venir, désolé.

- Après quatre succès de suite, celui-ci a presque semblé «naturel», non?

Quatre succès en championnat, alors. Parce qu'il y a tout de même eu la défaite en Coupe, à Kloten. Mais effectivement, les résultats sont bons. Mais nous n'avons pas disputé notre meilleure rencontre, ce soir. Je dirais principalement au niveau de l'exécution. Nous n'avons pas été très précis.

- Surtout durant les deux premières périodes...

C'est vrai. Après c'était déjà beaucoup mieux. Mais j'avais l'impression que durant deux tiers-temps, le puck était une patate chaude pour mes joueurs. Le but était de s'en débarrasser le plus vite possible. Et les passes n'étaient jamais bonnes. Je ne sais pas à quoi c'est dû. La glace était-elle plus dure à cause du froid? Aucune idée. Mais toujours est-il que notre fin de match était meilleure.

- Ce soir, par contre, le box-play était en place.

Ho oui, absolument. Ce soir, c'était une très belle prestation en infériorité numérique. Tout le monde s'est couché sur les tirs adverses. Que ce soit Kneubühler, Augsburger, Miéville, Déruns, Herren, Antonietti, Junland, Fischer, Gobbi, Schelling, Lardi... J'espère n'oublier personne, mais ce soir tout le monde s'est sacrifié. Et puis Cristo (ndlr: Cristobal Huet) a été très très.

- Cinq victoires de suite avant de défier à nouveau Genève dimanche. Vous êtes dans les meilleures dispositions possibles?

C'était un beau succès aujourd'hui, mais le match de dimanche sera un gros match. A nous d'être plus précis, car nous en sommes capables. (Le Matin)