Daniel Yule, comment avez-vous accueilli ce quatrième rang à Zagreb?

C'est un résultat qui fait du bien à tous les niveaux. Finir quatrième derrière trois grands noms, c’est un super résultat et j’espère continuer comme ça. C'est aussi une fierté, car peu de skieurs peuvent dire qu’ils ont obtenu une 4e place en Coupe du monde. Je la vois comme un coup de boost pour la confiance, mais ce n’est pas pour autant qu'on me retranchera une seconde pour la course de dimanche.

La transition a été rapide, avec un transfert en avion depuis la Croatie. Pensez-vous que vous aurez récupéré d'ici dimanche?

Les voyages, ça fait partie du jeu. On a volé depuis Zagreb vendredi matin. Honnêtement, je préfère quand les courses s’enchaînent, comme c'est le cas au mois de janvier. Pendant cette période, les slalomeurs n'ont pas le temps de cogiter, contrairement au début de saison. Ceux qui étaient au départ à Zagreb seront au départ dimanche. Moi je ne fais pas le géant, donc ce sera plus facile de récupérer, mais certains feront trois courses en quatre jours. Là c’est autre chose.

Vous avez gagné en constance depuis quelques courses. Est-ce aussi votre sentiment?

Oui, car si l'on regarde devant, ce sont des noms habituels qui sont là. C'est donc que j'ai progressé. Mais pour rester à ce niveau, c’est important de demeurer constant, notamment pour garder de bons dossards.

Il ne vous manque plus qu'un podium. Vous y pensez, forcément?

Evidemment, c’est la question qu’on nous pose tout le temps. Mais si je peux signer maintenant pour terminer 4e dimanche, je signe tout de suite. Il y a une concurrence énorme. Il faut réaliser deux manches parfaites. On en est pas loin mais il n’y a aucune garantie pour qu’on n’y arrive. Je ne veux pas faire de promesse, je peux juste garantir nos intentions.

Et ces intentions, elles visent le podium?

Quand je sors mon meilleur ski, je peux me battre tout devant avec les meilleurs. A Madonna, Kristoffersen et Hirscher étaient intouchables, je ne sais pas où j’aurais pu gagner une secondes et demie pour jouer la victoire. C’est un peu frustrant bien sûr, car on se bat tous les autres pour une seule place sur le podium.

Que font-ils de mieux que les autres?

Si on regarde le niveau qu’ils ont atteint en slalom, c’est impressionnant. Ils sont en permanence à la limite, mais sans faire de faute. On rivalise sur certaines sections mais sur deux manches, ils ont un petit truc en plus. (Le Matin)