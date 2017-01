Il était permis d'attendre un peu plus du Grison. Après tout, il co-détient le record du nombre de podiums sur le 15 km en classique du Tour de Ski (cinq en tout). Samedi, il a longtemps figuré parmi le trio de tête, au sein duquel les trois Russes «survivants» (ceux ayant échappé aux suspensions pour soupçons de dopage) ont réalisé un beau travail d'équipe.

A savoir Sergey Ustiugov, le souverain leader, Alexander Bessmertnykh et Andrey Larkov. Mais quand Martin Johnsrud Sundby a porté l'attaque décisive sur ce parcours exigeant, Cologna a été décramponné. Le Norvégien a fêté son premier succès d'étape sur cette édition, devant Ustiugov, et réduit au passage à 1'11'' son retard sur le Russe au général. Sauf grosse défaillance, le Russe devrait remporter ce Tour, même si un petit doute subsiste eu égard à l'extrême difficulté de l'ultime tronçon, dimanche (9 km dont 3,5 km de montée très raide vers l'Alpe Cermis).

Bien grappillé

L'an dernier, Ustiugov avait réalisé le 13e chrono sur cette dernière étape. Mais il a énormément progressé depuis. Cologna, lui, évolue à un bon niveau, mais il lui manque une vitesse lors des fins de course. Cette saison, le Grison a décroché un podium (3e sur le skiathlon de la 3e étape du Tour).

Au général, le triple champion olympique compte 2'04'' de retard sur Ustiugov et 53'' sur Sundby. Son objectif dimanche sera defendre son 3e rang, que lui contestent en particulier le Finlandais Matti Heikkinen, 3e samedi et à 29'' du Grison au général, et le Français Maurice Manificat.

Cologna a été bien inspiré, samedi, de disputer les sprints intermédiaires, qui lui ont permis de grappiller 18 secondes de bonifications. (si/nxp)