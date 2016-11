La domination norvégienne ne peut plus continuer ainsi! Après le triplé des Scandinaves (emmené par Martin Johnsrud Sundby) au dernier général de la Coupe du monde, Dario Cologna est déterminé à revenir aux avant-postes en cette saison qui démarre samedi à Kuusamo/Ruka en Finlande pour culminer avec les Mondiaux de Lahti en février.

La saison passée, Cologna a été lâché par son mollet gauche, victime d'un claquage qui l'a contraint à abandonner au Tour de ski puis à mettre un terme prématuré à sa saison. Certes, avant de devoir jeter l'éponge, le Grison n'affichait pas la forme irrésistible qu'il avait eue parfois par le passé, lui qui a remporté quatre fois le gros globe de cristal. Mais à 30 ans, il n'a rien perdu de ses qualités. Au contraire: sa préparation estivale a été meilleure que jamais. «Durant l'été, Dario a réalisé des séances résistance sur une piste d'athlétisme de 400 m dont nous n'aurions pu que rêver douze mois plus tôt», a récemment déclaré à la «NZZ» le médecin de l'équipe, Patrik Noack.

Hippolyt Kempf, le chef du fond suisse, confirme que son leader a également affiché des résultats plus que prometteurs lors des tests d'effort d'avant-saison. Tous les feux sont au vert, à condition que son mollet le laisse tranquille. Parfois, lors d'entraînements très poussés, Cologna ressent une petite gêne. Il convient alors d'écouter son corps, de réagir en conséquence. «Je n'ai aucune garantie que ça va tenir. Mais je vais tout donner aussi longtemps que les douleurs ne réapparaissent pas», relève l'intéressé.

La fusée du val Müstair n'a jamais vraiment décollé dès le début d'une saison. Les moteurs mettent du temps à chauffer, et Cologna, cette année encore, ne va surtout pas précipiter les choses. L'objectif prioritaire reste les Mondiaux Lahti (FIN), dès le 22 février. Mais il est clair que le triple champion olympique garde intérêt à marquer de «gros» points plus tôt en Coupe du monde, ne serait-ce que pour déstabiliser tant que faire se peut les Norvégiens.

Un frein aux Norvégiens

Du reste, la domination écrasante des «hommes en rouge» préoccupe la FIS. De l'uniformité naît facilement l'ennui. la Fédération internationale désire donc favoriser l'émergence de nouveaux pays. Dès cet hiver, les meilleures nations (en premier lieu la Norvège) n'auront droit ainsi qu'à aligner un maximum de six fondeurs dans une épreuve de Coupe du monde. En outre, les aides financières ont été revues pour toucher davantage de pays.

La Norvège, en attendant, n'a pas été épargnée ces derniers mois. Martin Johnsrud Sunfby a perdu sur le tapis vert sa victoire au général de la Coupe du monde 2015 pour usage non autorisé de Ventoline. le globe a été réattribué à Cologna. Et le mois dernier, la septuple championne du monde et lauréate du globe 2016-17, Therese Johaug, a été suspendue pour deux mois. Elle manquera donc le début de saison. En cause: un test positif à un stéroïde (clostébol), qu'elle-même et son entourage ont imputé à l'usage d'un baume sur les lèvres suite à des brûlures lors d'un stage estival en Italie. Quant à Petter Northug, il manquera l'étape de Kuusamo car il ne s'estime «pas encore prêt».

Mais le réservoir norvégien est tel que les Vikings n'ont rien à craindre. D'autant qu'ils enregistrent le retour de l'«ogresse» Marit Björgen, de retour de son congé maternité. Elle est déjà annoncée en grande forme.

Dario Cologna est bien sûr LA locomotive suisse. Derrière, la densité est là mais à un niveau pas encore assez élevé pour ambitionner des podiums, sauf exceptions. Des exploits ponctuels peuvent venir de Nathalie Von Siebenthal. La saison dernière, la Bernoise s'est classée six fois dans le top 10. En sprint, Laurien van der Graaff fait partie de l'élite élargie. Les couleurs romandes seront défendues par les Vaudois Jovian Hediger, sprinter éminemment costaud, et Erwan Käser, garde-frontières de son état. Enfin, les anciens Toni Livers (33 ans) et Curdin Perl (32 ans) peuvent espérer quelques places ponctuelles dans le top 10 dans les courses de distance. (si/nxp)