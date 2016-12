Le vent qui balaie la piste de Santa Caterina (It) et les mauvaises prévisions météorologiques ont contraint les organisateurs à annuler la descente messieurs.

Dans un premier temps, le départ avait été abaissé au niveau de l'aire de départ du super-G, puis repoussé de 11h45 à 12h45. Mais à midi pile, la FIS a dû se rendre à l'évidence. «Pas de chance aujourd'hui :(», a-t-elle tweeté en officialisant l'annulation.

