Le vent qui balaie la piste de Santa Caterina (It) et les mauvaises prévisions météorologiques ont contraint les organisateurs à annuler la descente messieurs.

Dans un premier temps, le départ avait été abaissé au niveau de l'aire de départ du super-G, puis repoussé de 11h45 à 12h45. Mais à midi pile, la FIS a dû se rendre à l'évidence. «Pas de chance aujourd'hui :(», a-t-elle tweeté en officialisant l'annulation.

Cette descente ne sera pas reprogrammée à Santa Caterina, ni plus tard dans la saison. La Fédération internationale (FIS) a décidé de maintenir jeudi le combiné dans la station italienne. Quant à l'option de prolonger jusqu'à vendredi, elle a été abandonnée, faute d'un accord avec les télévisions.

Du coup, en raison d'un calendrier surchargé, la FIS n'a pas eu d'autre choix que de biffer cette course de la saison 2016/17. Il n'y aura donc que huit descentes cet hiver, contre neuf initialement prévu. De quoi prétériter encore plus les spécialistes de vitesse, eux qui ont moins souvent l'occasion de s'illustrer que les techniciens au cours d'une saison.

