Lara Gut doit limiter la casse à Maribor. La Tessinoise s'attaque à l'étape slovène avec 215 points de retard au classement général sur Mikaela Shiffrin, favorisée par le programme d'un week-end qui comprend un géant et un slalom.

L'Américaine vient d'essuyer son premier couac de la saison, une élimination mardi en slalom à Zagreb. Reste que la skieuse du Colorado n'est pas du genre à gamberger, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle fasse beaucoup d'autres «cadeaux» à ses adversaires cet hiver.

Elle se présente ainsi comme la grande favorite du slalom dominical, et comme une très sérieuse outsider pour le géant de samedi, dans une discipline où elle a franchi un cap cette saison avec deux succès consécutifs fin décembre à Semmering.

En attendant le retour de «ses» épreuves de vitesse, dans une semaine à Altenmarkt, Lara Gut doit donc essayer de contenir Mikaela Shiffrin en géant à Maribor, et si possible lui reprendre des points. La skieuse de Comano en est largement capable, mais il lui faudra pour cela évoluer un cran au-dessus de ce qu'elle a montré à Semmering (4e et 6e places). Il lui faudra également trouver la clef sur cette piste de Maribor, où elle n'a encore jamais fait mieux que 6e en quatre participations.

Wendy Holdener

Dimanche en slalom, la Suisse misera sur Wendy Holdener pour le podium, et sur Michelle Gisin et Mélanie Meillard pour une place dans le top 10. Trois filles en quête de rachat, elles qui, tout comme Mikaela Shiffrin, restent sur une élimination à Zagreb.

A noter finalement que le géant de samedi sera marqué par les adieux de Tina Maze. L'ancienne reine du ski mondial n'a plus disputé la moindre course depuis mars 2015. Après une année sabbatique, et après avoir fait durer le suspense sur la suite de sa carrière, elle avait annoncé sa retraite sportive en octobre dernier, tout en précisant qu'elle allait participer à une ultime course devant son public à Maribor.

Maribor (SLO). Coupe du monde dames. Samedi: géant (9h15/12h15). Dimanche: slalom (9h15/12h15). (si/nxp)