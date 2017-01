Avec un débours de 365 points sur Mikaela Shiffrin au classement général de la Coupe du monde, la Tessinoise doit gentiment refaire son retard, tout en composant avec le retour aux affaires d'une autre Américaine, Lindsey Vonn.

Après quasiment un mois dévolu aux épreuves techniques, soit une série de sept courses, la vitesse est de retour cette semaine en Autriche avec, pour autant que la météo le permette, une descente et un combiné alpin. Ce programme ne va pas déplaire à Lara Gut, qui peut enfin reprendre les choses en main après avoir vu Mikaela Shiffrin s'envoler au général.

Ce retard de 365 points est conséquent, mais il n'est de loin pas rédhibitoire. Il est même trompeur sachant que les étapes estampillées «vitesse», donc favorables à Lara Gut, vont désormais s'enchaîner. Après Zauchensee, c'est à Garmisch, Cortina d'Ampezzo, Crans-Montana et encore Jeongseon que la Tessinoise pourra marquer de précieux points dans le duel l'opposant à Mikaela Shiffrin.

«Nous n'avons quasiment plus d'épreuves en technique, mais encore beaucoup en vitesse. Lara peut rafler 100 points à chacune de ces courses», a d'ailleurs reconnu Mikaela Shiffrin, mardi soir à l'issue du slalom de Flachau. «Lara est forte mentalement, et elle sait comment gagner ce classement général. Je ne serais donc pas étonnée si elle reprenait bientôt la tête», a ajouté l'Américaine.

Bien consciente qu'elle devait engranger des points sur d'autres terrains, Mikaela Shiffrin a décidé de se rendre à Zauchensee, où elle participera dimanche au combiné. Son expérience dans cette discipline est quasiment nulle, avec une seule participation jusqu'ici en Coupe du monde, à Soldeu l'hiver dernier (8e place). Elle n'en reste pas moins l'une des sérieuses outsiders pour cette course, sachant qu'elle est capable de creuser des écarts conséquents en slalom.

Le come-back de Vonn

Concurrencée par Mikaela Shiffrin en combiné, Lara Gut le sera aussi en descente par la revenante Lindsey Vonn. Blessée en fin de saison dernière (plateau tibial gauche fracturé), puis à nouveau en novembre à l'entraînement (bras droit cassé), la skieuse de Vail effectue son comeback cette semaine en Autriche. Et il ne faut pas s'attendre à ce que la fille aux 76 victoires en Coupe du monde - dont 4 à Zauchensee - revienne pour faire de la figuration, même si le manque de compétition devrait logiquement l'handicaper.

Les retours de Lindsey Vonn, mais aussi d'Anna Veith (ex Fenninger), vont corser la tâche de Lara Gut. La Tessinoise retrouve deux sérieuses rivales pour les disciplines de vitesse, elle qui avait déjà fort à faire avec les deux révélations de la saison, Sofia Goggia et Ilka Stuhec. Cette dernière a d'ailleurs remporté les trois premières descentes de l'hiver (à Val d'Isère et à deux reprises à Lake Louise) ainsi que le seul combiné disputé jusqu'ici (Val d'Isère).

Comment Lara Gut va s'en sortir avec cette concurrence accrue ? Va-t-elle pouvoir suivre le rythme imposé par Mikaela Shiffrin en technique ? Va-t-elle contenir Lindsey Vonn dans les disciplines de vitesse ? Autant de questions auxquelles la Tessinoise devra commencer à répondre ce week-end à Zauchensee. (si/nxp)