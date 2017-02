On a vite compris que la salle réservée pour la conférence de presse de Lara Gut avant les Mondiaux de Saint-Moritz (début mardi) était trop petite pour contenir tout le monde. «Cinquante journalistes s’étaient inscrits. Il y en a plus du double, constatait Stéphane Cattin, chef de l’alpin suisse. C’est surprenant de voir autant de monde.» L’hôtel Kempinski, où loge la délégation helvétique dans la station grisonne, a donc dépêché deux concierges pour démonter une paroi à grands coups de tournevis et permettre aux 120 journalistes de prendre des nouvelles de la Tessinoise. Lara Gut avait chuté dimanche dernier lors du super-G de Cortina. Contusionnée, elle avait déclaré forfait pour le slalom parallèle de Stockholm mardi. Tout l’enjeu de ce premier rendez-vous médiatique était de savoir si la skieuse de Comano avait récupéré de ses blessures. Souriante et disponible, la championne s’est vite montrée rassurante. «Je vais bien», a-t-elle expliqué en substance et en allemand, français et italien. Bien sûr, elle ressent encore des douleurs consécutives à sa chute mais aucune ne l’empêchera de prendre les quatre départs (super-G, combiné, descente et géant) de son agenda lors des deux semaines de compétition. «Ma blessure ne va pas changer mon programme, affirme-t-elle. Ce qui va changer, c’est simplement que je n’ai pas l’habitude de voir le physio. Or là, il va me voir souvent.» (Le Matin)