A la recherche d'un véritable gros coup cette saison, les Suisses doivent profiter de l'étape de Wengen pour lancer enfin leur hiver. Tout n'est pas à jeter cette saison avec quelques belles performances dans le top 10. Mais avec un seul podium, qui plus est dans une épreuve peu cotée - Carlo Janka 2e en géant parallèle à Alta Badia -, le bilan reste insuffisant.

L'heure du sursaut a donc sonné dans le clan helvétique, pour autant que la météo permette le bon déroulement des courses en cette fin de semaine dans l'Oberland bernois. Les Suisses semblent en tout cas sur la bonne voie, eux qui ont trusté les avant-postes mardi et mercredi lors des deux entraînements en descente.

Il faut dire que les locaux ont rarement déçu sur leur Lauberhorn, où ils ont multiplié les victoires ces dernières années. Beat Feuz et Patrick Küng ont gagné la descente, respectivement en 2012 et 2014, tandis que Carlo Janka est l'un des meilleurs coureurs de l'histoire sur la piste la plus longue du circuit (4,5 km). Le Grison est monté huit fois sur le podium dans la station bernoise, dont trois fois sur la plus haute marche, en descente en 2010 ainsi qu'en combiné en 2009 et 2015.

Autant dire que Carlo Janka sera à nouveau l'atout no 1 des Suisses, lui qui a zappé les courses d'Adelboden le week-end dernier pour se ménager avant Wengen. Le duo Küng-Feuz sera aussi très attendu pour cette descente du Lauberhorn, l'une des trois à ne pas manquer cette saison avec celle de Kitzbühel la semaine prochaine et celle des Mondiaux de St-Moritz le 11 février.

La bonne pour Yule ?

Outre Carlo Janka, Justin Murisier sera à surveiller vendredi en combiné alpin. Le Valaisan reste sur une 4e place dans la discipline à Santa Caterina, et même si la configuration du Lauberhorn devrait moins lui convenir, il est capable à nouveau de se placer dans le top 10.

Pour le slalom, c'est toujours la même question: à quand un podium suisse dans la discipline ? Cela n'est plus arrivé depuis sept ans en Coupe du monde - Silvan Zurbriggen 2e à Schladming - et depuis... 18 ans à Wengen avec la 2e place de Michael von Grünigen lors de l'édition 1999. Ce podium, les Suisses n'en sont plus très loin, à l'image de Luca Aerni et, surtout, de Daniel Yule. Le skieur du Val Ferret reste sur trois top 10 - 6e à Madonna di Campiglio, 4e à Zagreb, 8e à Adelboden - et semble plus mûr que jamais pour mettre fin à cette longue disette.

La Suisse n'est pas la seule nation à vouloir briller en cette fin de semaine. Auteur d'un triplé l'an dernier à Wengen avec les victoires d'Aksel Lund Svindal (descente), Henrik Kristoffersen (slalom) et Kjetil Jansrud (combiné), la Norvège devrait à nouveau tenir le haut de l'affiche. Petit bémol toutefois concernant Svindal, toujours en délicatesse avec son genou droit et en retrait aux entraînements. L'Autriche (Marcel Hirscher, Max Franz, Matthias Mayer, Hannes Reichelt), la France (Alexis Pinturault, Adrien Théaux) ou encore l'Italie (Peter Fill, Dominik Paris, Manfred Mölgg) disposent aussi de plusieurs atouts pour ces 87es courses du Lauberhorn. (si/nxp)