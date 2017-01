Lindsey Vonn effectuera-t-elle son retour la semaine prochaine, à l'occasion des épreuves féminines d'Altenmarkt-Zauchensee (Aut)? C'est en tout cas ce qu'elle laisse sous-entendre dans un post sur Instagram.

La skieuse américaine, qui s'est fracturé le bras à l'entraînement en novembre, a en effet publié une photo d'elle ce dimanche après-midi. On la voit, photographiée de derrière, dans le portillon de départ de la piste de Vail, prête au départ.

Elle a accompagné cette image du texte suivant: «Alors, je me suis entraînée en super-G et je me suis sentie plutôt bien, donc je vais partir pour l'Europe! Je fais des progrès chaque jour, et on verra si je serai prête à courir le week-end prochain. Oh, et soit dit en passant, J'ADORE aller vite.»

C'est une descente et un super-combiné qui auront lieu samedi et dimanche prochains dans la station autrichienne.

Well, I trained some super-g and it felt pretty good so I'm heading to Europe!!!! Making progress every day and we will see if I'm ready to race next weekend. Oh and btw- I LOVE going fast!! ???????????? Une photo publiée par Lindsey Vonn (@lindseyvonn) le 8 Janv. 2017 à 4h41 PST

(Le Matin)