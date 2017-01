Lindsey Vonn a confirmé son retour à la compétition pour l'étape de cette semaine à Zauchensee, où le premier entraînement est programmé jeudi avant les courses du week-end (descente combiné).

La skieuse aux 76 victoires en Coupe du monde n'a plus couru depuis le 28 février 2016. C'était à Soldeu en Andorre, où elle s'était fracturé le plateau tibial gauche alors qu'elle était à la lutte avec Lara Gut pour le globe du classement général. Obligée de mettre un terme prématuré à sa saison, Lindsey Vonn avait subi un nouveau coup d'arrêt à la mi-novembre, se cassant le bras droit lors d'un entraînement au Colorado.

300 heures de rééducation

«Je sors de trois mois difficiles avec plus de 300 heures consacrées à ma rééducation. Mais ce travail en valait la peine, et je me sens à nouveau capable de skier vite et de renouer avec la compétition», a relevé la skieuse de Vail, qui avait laissé entendre ces derniers jours qu'elle pourrait choisir Altenmarkt-Zauchensee pour effectuer son come-back.

«Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis excitée à l'idée de revenir sur les pistes», a-t-elle encore dit à Eurosport. «Je suis particulièrement impatiente de revenir à Altenmarkt-Zauchensee, un endroit où j'ai décroché d'incroyables succès par le passé», a-t-elle ajouté à propos de la station autrichienne, où elle avait gagné les deux courses au programme l'an dernier, battant au passage le record de victoires en descente en Coupe du monde détenu par Annemarie Moser-Pröll (36 pour l'Autrichienne, 38 pour l'Américaine).

Niveau retrouvé?

Reste désormais à savoir quel est le niveau de Lindsey Vonn, sachant qu'elle a manqué la première moitié de la saison. Normalement, il faut du temps pour retrouver le rythme de la compétition, et d'autant plus après deux blessures. Mais voilà, l'Américaine n'est pas une skieuse normale, et il n'est pas impossible de la voir déjà ce week-end aux avant-postes.

Et même si cela ne devait pas être le cas, Lindsey Vonn bénéficiera ensuite de deux autres étapes dévolues aux épreuves de vitesse, à Garmisch et Cortina d'Ampezzo, pour se préparer avant le grand rendez-vous de la saison: les championnats du monde de St-Moritz (6-19 février). (ats/nxp)