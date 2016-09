Ce n'est un secret pour personne dans le petit monde du Cirque blanc - et même au-delà -, la skieuse américaine Lindsey Vonn rêve d'être une fois autorisée à affronter les hommes, sur «sa» piste de Lake Louise qu'elle aime tant (18 succès).

Elle espère toujours convaincre la Fédération internationale de ski (FIS) de lui accorder cette permission avant sa retraite, qu'elle compte prendre en 2019.

En attendant, et pour mettre toutes les chances de son côté, Lindsey Vonn s'est entraînée ce mercredi avec l'équipe masculine américaine et des descendeurs norvégiens, sur les pistes de Portillo (Chili). Elle s'est empressée de poster deux photos sur son profil Facebook, mais on attend toujours qu'elle publie ses temps - et ceux de ses adversaires masculins.

Lindsey Vonn prête au départ devant deux de ses camarades masculins d'entraînement. Image: Facebook @LindseyVonnUSA

Lindsey Vonn attend aussi impatiemment la sortie de son livre, «La force est la nouvelle beauté», qui est prévue mardi prochain 4 octobre. Elle nous en fait part en tenue plutôt légère sur son compte Instagram:

Can't wait for my book to drop on October 4th! 4 more days of skiing down here in Chile and then off for my book tour. Gonna be fun???????????????????? #strongisthenewbeautiful @deystreet #oct4 Une photo publiée par Lindsey Vonn (@lindseyvonn) le 26 Sept. 2016 à 7h04 PDT

(Le Matin)