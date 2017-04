Marc Gini, dernier Suisse à avoir remporté un slalom de Coupe du monde, a annoncé son retrait de la compétition à l'occasion des Championnats nationaux à Davos.

«J'avais prévu de continuer la compétition aussi longtemps que je m'estimais capable de pouvoir encore gagner une course. Là, ça devient difficile», dit-il, en référence au fait qu'il ne figure plus dans les 30 premiers du classement FIS dans sa discipline de prédilection. Gini entend poursuivre ses études de physiothérapie, entamées il y a deux ans, un domaine dans lequel il compte bien faire bénéficier ses patients de ses quatorze années passées sur le cicuit.

Son succès au slalom de Reiteralm en novembre 2007 devant le Finlandais Kalle Palander et l'Italien Manfred Mölgg reste le haut fait de gloire du Grison. Ce dernier compte également à son palmarès six titres nationaux et quatre victoires en Coupe d'Europe. Il aura disputé 124 courses de Coupe du monde, dont 101 slaloms. Ses débuts remontent à janvier 2003 à Kranjska Gora. Il s'est classé dix fois dans le top 10 en Coupe du monde. Sa carrière a notamment été entravée par diverses blessures. (si/nxp)