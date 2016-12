Lara Gut a encore dû céder la vedette à Mikaela Shiffrin à Semmering. La Tessinoise s'est classée au 6e rang d'un géant disputé dans des conditions dantesques, et à nouveau remporté par l'Américaine.

Neige, bourrasques et brouillard ont émaillé les deux manches de ce second géant disputé en Autriche. Cette météo difficile, à la limite du praticable, a toutefois débouché sur le même verdict que la veille, soit la victoire de Mikaela Shiffrin.

L'écart s'accroît

La skieuse du Colorado, qui n'avait gagné qu'un seul géant en Coupe du monde avant de débarquer à Semmering, a réussi le doublé sur la piste autrichienne. De quoi étendre son emprise sur les disciplines techniques, qui se limitait jusqu'ici au slalom.

L'arrivée de Mikaela Shiffrin parmi les ténors du géant n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les habituelles reines de la discipline, à commencer par la Française Tessa Worley et l'Allemande Viktoria Rebensburg, reléguées au rang de dauphines mercredi (à respectivement 15 et 18 centièmes).

Ce n'est pas non plus une bonne nouvelle pour Lara Gut. La Tessinoise a encore perdu du terrain au classement général de la Coupe du monde, avec désormais 115 points de retard sur sa principale rivale de l'hiver. Et encore, cet écart risque d'exploser ces prochains jours avec plusieurs slaloms au programme, jeudi à Semmering, puis ensuite à Zagreb, Maribor et Flachau.

Lara Gut en retrait

Lara Gut ne gardera donc pas un souvenir impérissable de Semmering. Quatrième la veille au prix d'un joli «rush» en seconde manche, la skieuse de Comano a laissé une impression mitigée mercredi. Que ce soit sur la première manche, pourtant tracée par son père Pauli, ou sur la seconde, elle n'a jamais évolué à son meilleur niveau, celui qui devrait lui permettre de jouer la gagne à chaque sortie en géant.

Deuxième Suissesse au classement, Simone Wild a pris la 19e place, tandis que Wendy Holdener, coupable d'une grosse faute en deuxième manche, a échoué au 28e rang.

Mélanie Meillard a, elle, manqué de peu la qualification en terminant 32e du tracé matinal, à seulement dix centièmes du «cut». Cela ne s'est pas joué à grand-chose non plus pour l'autre espoir valaisan, Camille Rast, classée à la 34e place de la première manche. (Le Matin)