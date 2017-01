Nathalie von Siebenthal a pris la 11e place de la 3e étape du Tour de Ski, un skiathlon sur 10 km à Oberstdorf (GER) Ce résultat permet à la Bernoise, très offensive dans cette course, de remonter à la 10e place au général, emmené par la Suédoise Stina Nilsson.

Nilsson a remporté cette étape avec 2 dixièmes d'avance sur l'Américaine Jessica Diggins et 1''5 sur la Norvégienne Heidi Weng.

Sans un incident de course dans le dernier quart de l'épreuve, où elle a été gênée par une concurrente finlandaise, Nathalie von Siebenthal aurait pu prétendre à mieux encore. Disposant de skis magnifiquement préparés, surtout pour les 5 km en skating, elle avait pris la tête de l'épreuve dans une montée à 3 km de l'arrivée, faisant preuve d'un culot remarquable. Elle a ensuite fait un peu l'élastique mais s'est battue jusqu'au bout et peut lorgner désormais une place de choix au général de l'épreuve, sachant que les cinq dernières étapes - sans plus de sprint - devraient lui convenir. (si/nxp)