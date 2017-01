Rien ne va plus pour Simon Ammann, éliminé pour la troisième fois de suite à l'issue de la 1re manche d'un concours. A Garmisch-Partenkirchen (GER), 2e étape de la Tournée des Quatre-Tremplins, il a perdu son duel face au Français Vincent Descombes Sevoie et a fini 43e, avec 123 m.

En retard à l'impulsion, contraint d'effectuer immédiatement des corrections à la sortie de table, Ammann a été l'ombre de lui-même, comme lors des qualifications la veille. Et ses mauvaises notes de style n'ont pas arrangé les choses.

Il concède 10 m à Descombes Sevoie, un sauteur valeureux de 32 ans, mais qui n'a jamais fait mieux que 5e en Coupe du monde dans sa carrière (au début de cette saison).

Morosité chez les Suisses

Cette nouvelle déconvenue était prévisible pour Ammann. Même les médias alémaniques ne semblent plus y croire. Ce dimanche, la NZZ am Sonntag n'a pas consacré une ligne de présentation, tandis que le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung se contentaient d'une maigre petite colonne.

La morosité est générale dans le camp suisse. Gabriel Karlen et Gregor Deschwanden, restés en rade en qualifications, ont été renvoyés à leurs études et ont quitté la Tournée.

Le Norvégien Daniel Andre Tande, 4e de la 1re étape à Oberstdorf, est sorti en tête de cette première manche avec 138 m et 141,6 pts, devant le vainqueur d'Oberstdorf, l'Autrichien Stefan Kraft (139,6), et le Polonais Piotr Zyla (138,5).