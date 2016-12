Laurien van der Graaff a pris une brillante 5e place lors du sprint du Tour de Ski à Val Müstair. La Davosienne a manqué le podium pour une demi-seconde pour sa première finale en Coupe du monde depuis près de deux ans.

Chez les messieurs, Dario Cologna a convaincu en terminant 13e après avoir manqué de peu l'accession aux demi-finales.

Laurien van der Graaff s'était qualifiée la dernière fois pour une finale des six meilleures d'une Coupe du monde à Rybinsk (RUS) en janvier 2015. Elle avait réussi ce jour-là son meilleur résultat absolu en Coupe du monde avec un 2e rang. Depuis lors, il manquait toujours un petit quelque chose pour la Grisonne se retrouve avec les meilleures. Il y a trois semaines chez elle à Davos, elle avait échoué en quarts de finale malgré une forme évidente en raison de la chute d'une concurrente.

Vingt-deuxième de la qualification, la Suissesse pouvait se montrer inquiète au moment d'aborder sa série de quarts de finale. Mais elle s'est montrée plus forte à mesure que la compétition avançait. Elle a décroché sa qualification pour la finale au temps en tant que deuxième repêchée.

Dans la course à la 3e place, elle s'est inclinée face aux Norvégiennes Heidi Weng et Kathrine Rolsted Harsem. La Suédoise Stina Nilsson s'est imposée détachée.

Quarts de finale

Dario Cologna a également montré une bonne forme même si on pouvait attendre un peu plus du champion olympique qui a rempli son objectif minimal. Le triple vainqueur du Tour de Ski s'est qualifié pour la première fois de la saison pour les quarts de finale grâce à une remarquable 7e place. Là, il a été éliminé comme troisième de peu et s'est finalement classé 13e. Ainsi, devant le seuil de sa maison, il n'a pas concédé trop de temps aux autres favoris du Tour.

Le Russe Sergeï Ustyugov s'est adjugé cette première étape du Tour de Ski et s'est montré intouchable tant en qualification que lors de tous les tours.

Le Tour de Ski se poursuivra le jour de l'An avec une course en ligne sur 10 km (messieurs) et 5 km (dames) en style classique, toujours à Val Müstair. (si/nxp)