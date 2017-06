Pour fêter le 50e anniversaire du Grand Prix du Canada de Formule 1, la poste canadienne a édité cinq timbres exceptionnels pour l'occasion. Ils rendent hommage à cinq grands pilotes représentatifs des différentes décennies de cette épreuve mythique: Sir Jackie Stewart, Gilles Villeneuve, Ayrton Senna, Michael Schumacher et Lewis Hamilton.

Très honoré de se retrouver aux côtés de ces légendes, Lewis Hamilton l'a fait savoir sur son compte Twitter.

Honoured to be chosen amongst the legends of the Canadian GP. Cool to have my own stamp in this collection???????? #LH44Stamp #Blessed #CanadianGP pic.twitter.com/mbW9v7YSNM