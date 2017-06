Valtteri Bottas a réalisé un drôle de tour de chauffe avant le GP du Canada qui se disputera dimanche. Invité au Centre Bell, la mythique patinoire des Canadiens de Montréal, le Finlandais a troqué sa belle Mercedes pour une... Zamboni. L'occasion de faire quelques dérapages pas toujours contrôlés qu'il sera fortement déconseillé de reproduire sur le circuit Gilles-Villeneuve dimanche.

.@ValtteriBottas got behind the wheel of a Zamboni, and of course he did donuts



-> https://t.co/kXKibQGjgq #GoHabsGo ???? pic.twitter.com/rthqeA0AJa