Le fils de Michael Schumacher, 17 ans et né en Suisse, quitte la Formule 4 après deux saisons.

Le jeune homme marche dans les pas de son illustre père en direction de la F1: «Je crois que c'est l'étape par laquelle tous les meilleurs pilotes sont passés», explique-t-il dans une interview pour Bild.

Lors de la dernière saison en Formule 4, Schumi junior a terminé deuxième du général. Il sera au volant d'une monoplace pour le le team italien Prema. Et les ambitions semblent se transmettre de père en fils puisque Mick déclare sans ambages: «J'aimerais devenir champion du monde en F1.» Gageons que cela comblerait de joie son père, accidenté à ski voici trois ans et dont on sait très peu de l'état de santé actuel. (si/nxp)