Sébastien Loeb n'a pas l'intention de crier victoire avant l'arrivée finale. Pourtant, le Français est en tête du classement général du Dakar 2017, avec 1'38 d'avance sur son coéquipier chez Peugeot, Stéphane Peterhansel.

«Une minute, sur un Dakar, ça n'est pas de l'avance. Je considère qu'on repart quasiment à zéro pour la fin de la course, a-t-il assuré, à l'issue de la liaison entre Salta et Chilecito (Argentine), qui a remplacé la 9e étape, annulée mardi après un glissement de terrain qui a coupé la route des concurrents.

«Il arrive tellement de choses tous les jours que c'est franchement difficile de se prononcer. On n'a pas trop de stratégie, il va falloir attaquer, on va juste essayer de faire bien, de faire ce qu'on sait faire, on verra où ça nous mène.»

Le nonuple champion du monde des rallyes, passé au rallye-raid l'an dernier, est aussi revenu sur sa rivalité dans ce 39e Dakar avec Peterhansel, tenant du titre: «C'est une belle bagarre parce qu'il roule très vite. On attaque dans toutes les spéciales, on est à bloc partout, lui aussi. C'est super serré, c'est chacun son tour qui prend la tête. On prend du plaisir.»

«Il devrait avoir 20 minutes d'avance»

De son côté, Peterhansel a rendu hommage à Sébasien Loeb et à son copilote, Daniel Elena. «Il faut souligner que, depuis le début du rallye, Seb roule vite et Daniel n'a pas fait d'erreur de navigation. Ils devraient presque être en tête avec 20 minutes d'avance s'ils n'avaient pas eu un problème technique (ndlr: lors de la 4e étape jeudi), a-t-il affirmé. Je pense que ce sont eux qui, de toute façon, à la régulière, ont été les plus rapides. On est là quand même, mais ils méritent largement d'être en tête. Nous, on s'est perdus, on s'est plantés, mais on n'a pas eu de problème technique.»

Après neuf jours de course, le recordman de victoires dans le mythique rallye-raid et le nonuple champion du monde des rallyes, font figure de favoris au général, où ils devancent le 3e, Cyril Despres, de plus de 15 minutes.

(ats/afp/nxp)