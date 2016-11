C'est la lutte finale du Championnat du monde de Formule 1, dimanche à Abou Dhabi, entre les deux meilleurs pilotes des trois dernières saisons: l'Allemand Nico Rosberg et l'Anglais Lewis Hamilton, équipiers chez Mercedes.

Rosberg et Hamilton étaient amis d'enfance, il y a longtemps. Désormais ils sont rivaux au sein de la même écurie et donc, à armes égales. Cela donne encore plus de relief à ce duel entamé en 2013, quand Hamilton a succédé à Michael Schumacher, l'incomparable «Schumi», dans le baquet d'une Flèche d'Argent. Il n'y a plus que 55 tours pour départager, à la régulière, cet équipage complémentaire, constitué d'un célibataire à la peau mate, amateur de rap, à la jeunesse ordinaire mais devenu triple champion du monde, et d'un jeune père de famille blond, élevé à Monaco, fils d'un champion du monde de F1, et longtemps surnommé «Britney» pour sa démarche de top-model.

Dimanche dans le désert près d'Abou Dhabi, et après ce 21e Grand Prix de la plus longue saison de l'histoire de la F1, plus rien ne sera comme avant. Les scenarii sont multiples mais deux choses sont évidentes puisque Rosberg arrive à Abou Dhabi avec 12 points d'avance sur Hamilton: Rosberg sera champion s'il termine devant Hamilton, et l'Anglais a besoin de monter sur le podium pour avoir une chance de coiffer Rosberg sur le poteau. A l'issue de la course, Rosberg aura peut-être rejoint au palmarès son père Keke, sacré en 1982, comme seul pour le moment en F1 a réussi à le faire Damon Hill en imitant son père Graham. Hamilton lui, aura peut-être glané une 4e couronne mondiale, comme Vettel et Prost, pour se placer dans l'histoire juste derrière Schumacher (7 titres) et Fangio (5).

Rosberg, devancé par Hamilton pour le titre ces deux dernières saisons, se dit évidemment prêt à «tout donner». Afin que personne ne vienne jamais mettre en doute la valeur de son sacre, en évoquant par exemple l'incendie du moteur d'Hamilton en Malaisie alors que ce dernier avait course gagnée. «C'est génial d'être encore en mesure de me battre avec Lewis pour le titre mondial, pour la troisième année consécutive, confiait le fils de Keke avant d'embarquer pour le Golfe. Je vais tout donner pour terminer la saison par une victoire. Plus j'y pense, plus je me dis que je dois gérer cette course comme toutes les autres. C'est déjà un défi suffisant, car rien n'est jamais facile dans ce sport. Plus ça se rapproche, plus je suis excité. Ça va être une grosse bagarre et les fans vont finir l'année sur un beau spectacle.»

Hamilton lui, s'avance avec la confiance de celui qui sait gérer ce genre de pression. Depuis trois courses, l'Anglais est intouchable (vainqueur au Mexique, aux Etats-Unis et au Brésil). L'Anglais est comblé et gonflé à bloc, car il a déjà été sacré trois fois et n'aura rien à perdre dimanche. Comme si chaque victoire était désormais du bonus pour celui qui vient de dépasser Alain Prost au nombre de victoires en GP (52), après avoir égalé l'an dernier le Brésilien Ayrton Senna, son idole de jeunesse, au nombre de titres. «Gagner enfin au Brésil, c'est un moment que je n'oublierai jamais, confie Hamilton au sujet de sa victoire à Interlagos, il y a dix jours. J'ai gagné 31 courses en quatre ans avec cette équipe fantastique, c'est juste dingue. Et on continue à écrire l'histoire ensemble. Ce n'était pas une saison facile et quoi que je fasse ce week-end je n'ai pas une très bonne cote pour le titre. Mais je ne peux pas abandonner et je ne le ferai pas.» Rosberg et Hamilton devront également compter avec les deux pilotes Red Bull, Daniel Ricciardo et Max Verstappen, capables de peser sur ce duel au sommet. Sans le moindre état d'âme, sans préférence aucune, car ce sont de vrais pilotes, des bagarreurs, et vraisemblablement de futurs champions du monde. Comme Hamilton... et Rosberg? (si/nxp)