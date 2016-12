Ana Ivanovic aime entretenir le mystère. La joueuse serbe de 29 ans, devenue Madame Bastian Schweinsteiger l'été dernier après son mariage à Venise avec la star du foot allemand, a en effet donné rendez-vous à ses fans sur sa page Facebook, ce mercredi soir.

Elle l'a fait savoir par un petit message publié mardi sur les réseaux sociaux: «Mes chers fans et supporters. Rendez-vous SVP sur ma page Facebook demain (ndlr: aujourd'hui) à 6PM heure du Royaume-Uni, j'ai à partager quelque chose d'important en direct avec vous.»

En Allemagne, comme ailleurs dans le monde, les spéculations vont bon train. Va-t-elle annoncer qu'elle est enceinte? Ou alors qu'elle a décidé de mettre un terme à sa carrière? Ou les deux en même temps? Et si ce n'était qu'un coup de marketing lié à l'annonce d'un nouveau sponsor?

Pour le savoir, il faut patienter jusqu'à ce soir, 19h heure suisse. La joueuse serbe, retombée à la 63e place à la WTA, a en tout cas l'art de faire monter le suspense.

My dear fans & supporters. Pls tune in to my Facebook page tomorrow at 6pm UK time, where I'll be sharing something important with you live. pic.twitter.com/qRwf16kw4a