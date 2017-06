D’un côté du filet, une joueuse expérimentée de 28 ans (Timea Bacsinszky) qui varie beaucoup ses services et ses coups, à force de slices, d’amorties et de montées à la volée. De l’autre, une jeune Lettone de 20 ans (Jelena Ostapenko) au style moins nuancé, qui compte rarement jusqu’à deux coups de raquettes avant d’envoyer un parpaing en direction de son adversaire, enchaînant coups gagnants et fautes directes.

La rencontre entre ces deux univers tennistiques, ce jeudi (15h) en demi-finale de Roland-Garros, promet des étincelles. Mais laquelle de ces deux joueuses, qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, est la plus susceptible de flamber? «Cela dépendra beaucoup des conditions de jeu, estime Christelle Fauche, ancienne professionnelle suisse (80e mondiale en 1992). S’il y a un peu de vent, ce qui semble être le cas, Timea sera avantagée. On l’a vue contre Mladenovic, la Vaudoise est capable de composer avec cet élément. Si le vent est nul, en revanche, et puisqu’on annonce une température de 28 degrés, les conditions de jeu seront rapides et Ostapenko pourrait en profiter, car sa balle fusera encore plus.»

Comme souvent avec Ostapenko (47e mondiale), l’issue du match dépendra beaucoup de sa réussite. «La fin de son quart de finale contre Wozniacki était hallucinant, raconte Christelle Fauche. Elle était un mètre dans le court et ne ratait aucune frappe.» Bacsinszky (31e mondiale) est prévenue. «Timea va essayer de tricoter son adversaire en ramenant les balles avec beaucoup de variation, comme à son habitude, annonce l’ex-joueuse suisse. Elle arrive très bien à faire imploser ce genre de joueuses.»

Timea Bacsinszky devrait profiter également de la tenue du match sur le court central. Un stade dans lequel Jelena Ostapenko n’a encore jamais évolué. Or «la première fois que l’on joue sur un grand court, cela demande un temps d’adaptation. La géométrie est très différente de celle des petits terrains, estime Christelle Fauche. En plus, le Philippe-Chatrier, ici à Paris, est très large sur les côtés et possède beaucoup de recul derrière la ligne de fond. Je me souviens d’un match que j’ai disputé sur le Centre Court à Wimbledon (ndlr: en 1992). C’était très, très large. Quand je lançais la balle au service, je voyais les gens partout. J’avais perdu ce jour-là contre Gabriela Sabatini, qui m’avait dit après la rencontre: «Tu verras, la prochaine fois que tu joueras sur un grand court, ce sera plus facile.»

Ce jeudi, ce sera un peu plus facile pour Timea Bacsinszky. Le Chatrier, elle connaît. Elle y a joué pour la dernière fois il y a deux jours (victoire contre Kristina Mladenovic en quart de finale). (Le Matin)