Nicolas Mahut, cinquième du classement ATP en double, est l'un des meilleurs joueurs de la spécialité ces dernières années. Et cela, grâce à son talent a volée et son sens de l'anticipation.

Samedi, lors du double qui a offert la victoire à la France en quart de finale de la Coupe Davis contre la Grande-Bretagne, il a réussi un coup de défense rare.

Dans les bâches publicitaires après un premier smash britannique, Nicolas Mahut a frappé le coup suivant juste à côté des photographes (voir vidéo ci-dessous). Un sauvetage qui n'a pas suffi pour marquer le point mais qui a beaucoup plu au public à Rouen.

How did he get that??? @nmahut returns a smash from Row Z!! pic.twitter.com/mC86ZcW0To