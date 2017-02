A Tokyo, Richard Gasquet et Gilles Simon ont mis leur équipe sur orbite face à un Japon très limité qui, en score cumulé, a traversé ces deux premiers simples en inscrivant 18 jeux contre... 36.

Après le succès de Gasquet sur Taro Daniel (ATP 114) en trois sets (6-2 6-3 6-3). Simon a creusé l'écart en battant Yoshihito Nishioka (ATP 85), leader japonais de rechange en l'absence de Kei Nishikori, en trois manches également (6-3 6-3 6-4). Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert n'avaient plus qu'à finir le travail samedi en double, une spécialité dont ils sont no 1 et no 2 mondiaux.

Préféré par Yannick Noah à Lucas Pouille, mieux classé que lui (17e contre 24e mondial), Gilles Simon a fait le boulot en deux heures de jeu. Richard Gasquet (ATP 18) avait mis deux minutes de plus, mais sa domination a été encore plus flagrante.

L'Argentine en grand danger

L'Australie sera probablement aussi au rendez-vous des quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur de la rencontre entre les Etats-Unis et la Suisse. Les Aussies menaient également 2-0 contre la République tchèque, grâce aux succès de Jordan Thompson (6-3 6-3 6-4 face à Jiri Vesely) et de Nick Kyrgios (6-2 6-3 6-2 face à Jan Satral).

Privée du héros de l'édition 2016 Juan Martin Del Potro pour ce 1er tour, l'Argentine est en revanche proche de l'élimination. Les détenteurs du Saladier d'argent sont menés 2-0 par l'Italie sur la terre battue de Buenos Aires. Guido Pella s'est incliné 6-3 6-3 6-3 devant le no 1 transalpin Paolo Lorenzi, et Carlos Berlocq a subi en quatre manches la loi d'Andreas Seppi (6-1 6-2 1-6 7-6).

Trois tie-breaks décisifs

A noter que trois matches se sont joués au tie-break de la cinquième manche vendredi, alors qu'aucune rencontre ne s'était terminée de cette façon dans toute la campagne 2016 de la Coupe Davis! Dans l'un d'eux, le 223e mondial Franko Skugor a créé la sensation en battant Pablo Carreño Busta (ATP 26) 8/6 au jeu décisif de l'ultime set, permettant à la Croatie de prendre l'avantage 1-0 face aux favoris espagnols à Osijek. Roberto Bautista Agut a toutefois remis les pendules à l'heure en dominant Ante Pavic en trois sets dans le deuxième simple de cette rencontre.

Seul membre du top 10 en lice dans ce 1er tour, Novak Djokovic s'est fait quelques frayeurs vendredi à Nis. Le no 2 mondial s'est ainsi retrouvé mené 6-3 3-0 par le Russe Daniil Medvedev (ATP 63) après avoir perdu cinq de ses six premiers jeux de service! Mais Nole a redressé la barre et a offert un deuxième point à la Serbie après que son adversaire a abandonné à 3-6 6-4 6-1 1-0. Viktor Troicki avait obtenu le premier point après 4h30' de lutte et un jeu décisif du cinquième set remporté 8/6 face à Karen Khachanov. (si/nxp)