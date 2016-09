Novak Djokovic diffère son retour sur les courts. Le No 1 mondial est forfait pour le tournoi de Pékin, qui a lieu la semaine prochaine, qui est pourtant sa compétition fétiche.

Sextuple vainqueur et quadruple tenant du trophée en Chine, le Serbe est contraint de renoncer en raison d'une blessure à un coude. Il a déjà souffert du poignet gauche cet été, et il avait du reste hésité à disputer un US Open dans lequel il s'est incliné face à Stan Wawrinka en finale.

«On m'a conseillé de ne pas jouer tant que mon état ne s'est pas amélioré. Je vais continuer les soins, et j'espère revenir aussi vite que possible», a expliqué dans un communiqué Novak Djokovic, qui va ainsi perdre 500 points dans le classement technique. Il aura un nouveau titre – et 1000 points ATP à défendre – dès la semaine suivante dans le Masters 1000 de Shanghaï. (ats/nxp)