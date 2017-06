Article paru dans notre édition du 18 mai 2017 pendant le tournoi de Rome.

La question était simple: «Pourquoi aimez-vous tant la terre?» Timea Bacsinszky en a fait un abrégé de philosophie, une psychanalyse, un roman. Il était tard, 21 h 30 environ, elle n’avait pas encore mangé, mais elle n’a pas quitté ce divan du Foro Italico avant d’avoir couché toutes ses pensées (encore que…) sur papier.

Une question, et c’est parti. «J’ai grandi sur terre. J’y ai appris à aimer la glisse. Ici, le jeu de jambes est très différent que sur dur: on est dans la stato-dynamique, avec une longue glissade, un état stationnaire, la frappe en extension, des appuis bas (ndlr: elle montre le geste).»

«Peu de filles maîtrisent la glisse, en particulier sur les terres sèches. J’essaie de créer une insécurité en variant les longueurs, les effets et les trajectoires. Personne n’aime ça: quand tu dois t’adapter à une balle toujours différente, ajuster ton jeu de jambes à chaque fois, tu t’épuises, physiquement, mais aussi mentalement.»

«Hors du top 100, les filles n’ont pas toutes les capacités de cavaler. Beaucoup bombardent du fond du court. Jeune, je n’étais pas très fit non plus. Et moi, je ne suis pas puissante. J’ai dû compenser par des astuces qui, aujourd’hui, sont devenues des options de jeu: l’amortie, le slice, la montée à contretemps.»

Ne jamais humilier l’adversaire

Le sourire grandit lorsque, assez naturellement, le débat glisse vers ses instincts espiègles. «J’ai pas mal de facilités avec mon amortie. Et comme les filles, en général, n’aiment pas courir vers l’avant, j’en profite. Voilà ce que j’aime sur terre: je peux utiliser ma malice.» Sans enfreindre le code d’honneur, insiste- t-elle immédiatement: «Je ne cherche jamais à humilier. Si l’une de mes balles ridiculise l’adversaire, j’ai des scrupules et je suis capable de perdre les cinq points suivants. Dans la vie, je n’entourloupe personne, ça n’arrivera jamais.»

Car la vie, explique-t-elle joliment, est un grand court de tennis. «Ma façon de jouer sur terre est le reflet d’un état d’esprit. On est sur un court exactement comme on est dans la vie. Quelqu’un de désorganisé au quotidien n’aura pas un plan de jeu précis. Quelqu’un de paresseux à la maison ne luttera pas sur chaque point. Après cinq minutes, tu as percé le caractère d’une joueuse. Et ça commence par l’influence des parents. Je ne veux pas revenir sur mon enfance, mais je n’avais pas le droit de baisser les bras. Cette éducation a fait de moi une battante. À l’inverse, j’ai souvent refusé d’appliquer les tactiques que l’on m’imposait. Je déteste toute forme de contrainte. En développant un esprit de contradiction, j’ai appris à penser par moi-même, à trouver mes propres solutions. Exactement les qualités qu’il faut exprimer sur terre.»

On lui demande pourquoi ses contemporaines sont réfractaires à une forme d’enseignement académique qui, autrefois, privilégiait le toucher, le geste, la compréhension du jeu. «Dans le tennis féminin, on est beaucoup plus efficaces quand on frappe fort. On gravit rapidement les échelons. Je sais que les gens critiquent notre jeu stéréotypé, mais comment voulez-vous qu’il en soit autrement? Nous jouons sur la même superficie que les hommes, sans en avoir la force musculaire! Une fille ne peut pas couvrir autant de terrain à cette vitesse. Elle frappe, elle agresse sans relâche, pour éviter d’être elle-même attaquée, et de devoir courir après des balles hors d’atteinte. Disons-le clairement: entre le tennis masculin et le nôtre, ce n’est pas le même sport. Ce ne le sera jamais. À moins de réduire la surface pour les filles.»

Rester inventive et spontanée

Timea Bacsinszky reste pudique sur sa culture tactique. Mais diserte. «Je possède plusieurs options et la terre permet de les combiner à l’infini. À condition d’avoir les idées claires. Si je suis un peu sensible, si j’ai des soucis, si je ne suis pas indulgente avec moi-même, je ferai les mauvais choix. Mon avantage deviendra ma perte. Pour décider rapidement entre plusieurs options, il faut être bien dans sa tête.»

À l’intuition, voire à l’intelligence, succède le canevas: «J’applique un plan A, dans les grandes lignes. Je soumets un problème, puis j’observe la réaction. En fonction de la réponse, j’adapte. Parfois, je passe au plan B. Comme je n’ai pas assez de puissance pour conclure en trois coups de raquette, je suis obligée d’interagir, de créer du jeu constamment. Quand j’ai peur de rater, c’est là que je deviens la moins performante. Si je suis inventive, si je suis spontanée, je tire le meilleur de moi-même. Or la terre valorise toutes ces qualités: l’initiative, la ténacité, la malice. Voilà pourquoi je l’aime tant!»

