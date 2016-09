Les 11 et 12 février prochains, la Suisse accueillera la France à Palexpo dans le cadre des quarts de finale de la Fed Cup. Dans la configuration de la halle 7, il pourra y avoir jusqu'à 6350 spectateurs dans les tribunes.

Les Suissesses tenteront de faire encore mieux que cette année et leur participation en demi-finale.

Le tennis suisse a vécu beaucoup de bons moments à Genève. En 2014, année où la Suisse a enlevé la Coupe Davis, Roger Federer et Stan Wawrinka ont remporté leur quart contre le Kazakhstan et leur demi-finale face à l'Italie.

C'est aussi à Palexpo que s'est tenue la finale de la Fed Cup en 1998. Martina Hingis et Patty Schnyder avaient perdu face à l'Espagne 3-2. On ne sait pas encore qui seront les athlètes qui représenteront la Suisse en février.

.@fedcup first round tie #SUIFRA will be played in Geneva@Palexpo #SupportTheSwiss https://t.co/905D8macQx pic.twitter.com/j1GGPqmNTl