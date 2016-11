«Le tennis est ma vie et m'a énormément donné», déclare la St-Galloise de 36 ans, honorée par sa nomination. La nouvelle «ambassadrice», no 4 mondiale en double, disputera le 1er tour de Fed Cup (quarts de finale) contre la France en février à Genève ainsi que le nouveau tournoi WTA à Bienne en avril.

Avant elle, Stan Wawrinka, Belinda Bencic et Timea Bacsinszky avaient déjà endossé un rôle dans la promotion du tennis helvétique. Martina Hingis est également ambassadrice au plan mondial dans le cadre de l'International Hall of Fame. La jeune femme a été no 1 mondiale pendant 209 semaines en simple et s'illustre aujourd'hui en double, depuis son retour en 2015. Aux JO de Rio, elle a remporté la médaille d'argent avec Timea Bacsinszky. Ce tandem prêtera son image à Swiss Tennis. (si/nxp)