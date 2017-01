La pique n'est pas passée inaperçue. Nick Kyrgios s'estime particulièrement ciblé par l'ATP alors que d'autres passent entre les gouttes.

Pour l'Australien, c'est le cas du numéro 2 mondial Novak Djokovic. En finale du tournoi de Doha (remportée contre Andy Murray), le Serbe fut victime de plusieurs coups de sangs. Jusqu'à balancer, avec rebond, une balle qui a touché une spectatrice dans le public (voir vidéo ci-dessous)

«J'aurais été suspendu jusqu'en 2025 (sous entendu: si j'avais fait un tel geste)», a commenté Kyrgios sur son compte Twitter.

L'Australien avait été suspendu huit semaines par l'ATP en 2016 pour sa non-combativité lors du tournoi de Shanghai notamment.

For those who did not see, here is the moment where Nole picked up a warning in set one. #ATP pic.twitter.com/pYB7g3fBzn