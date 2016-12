On connaissait jusque-là le grand Aussie pour une bien plus belle raison: Sam Groth détient la marque du service le plus rapide de l'histoire (263 km/h en 2012 en Corée du Sud). Mais le joueur de 29 ans vient de confier à The weekend Australian des propos d'une tout autre teneur.

Groth explique avoir été «à plusieurs reprises, menacé de mort». Des menaces provenant de parieurs mafieux et qui lui auraient été adressées directement, ainsi qu’à sa petite-amie et à sa famille.

«J’en ai parlé avec l’ATP et d’autres personnes, parce que cette année, ça a atteint des proportions totalement inacceptables. Ce n’est plus un sport, il en va de notre vie. Je n’avais jamais vu cela auparavant», a ainsi déclaré l’Australien, actuel 180e mondial.

Des précédents dans le monde du tennis

«Quand ces menaces me sont destinées, je peux gérer la situation et même en rire. Mais quand c’est ma copine ou ma famille que l’on menace, ça va trop loin. Il faut agir», a-t-il encore dit dans le journal de son pays.

Selon lui, il s’agit pourtant généralement de petites sommes perdues par les parieurs. «Ils peuvent te chercher des noises parce qu’ils ont perdu 50 dollars. Mais moi, sur le court et spécialement cette année, j’ai perdu de nombreux matches de justesse. Et j'ai perdu bien plus d’argent que ces 50 dollars.»

Des déclarations qui viennent s’ajouter aux nombreux cas recensés dans le monde des paris sportifs et notamment en tennis. En 2011, la Canadienne Rebecca Marino, 22 ans et 38e mondiale, avait par exemple mis un terme à son sport pour cette raison. «Je recevais des messages disant qu’il faille que je meure, que j’aille brûler en enfer, que j’étais une abrutie et plein d’autres choses que je prenais en plein visage», confiait-elle à l’époque. (Le Matin)