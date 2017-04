Boris Becker, ancien numéro 1 mondial, n'a pas toujours été tendre avec Roger Federer. Il avait épinglé «la fausse amitié» entre le Suisse et son ex protégé Novak Djokovic. Pour qualifier le fameux retour SABR du Bâlois, il avait même évoqué un «manque de respect.»

Mais les temps ont changé; l'Allemand n'est plus l'entraîneur de Djokovic et a pris quelques distances avec le circuit. Cela lui a permis d'apprécier le fantastique retour au premier plan de Federer, vainqueur de l'Open d'Australie et des tournois d'Indian Wells et Miami en ce début d'année 2017.

«Federer à nouveau numéro 1 mondial? Un objectif réaliste»

«Celui qui joue à un tel niveau ces trois derniers mois a de gros espoirs et l'objectif réaliste de terminer l'année à la place de numéro 1 mondial», a-t-il déclaré à l'agence SID en marge d'un gala organisé à Cologne.

«Je pense qu'avant tout, c'est lui qui a été surpris, après avoir été blessé pendant la moitié d'une année. Il a plus de trente ans, personne n'attendait cette explosion de performance», conclut Boris Becker.

