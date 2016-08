Stan Wawrinka aura du renfort à l'US Open. En effet, et pour la troisième fois après 2009 et 2014, Marco Chiudinelli s'est qualifié pour le tableau final du tournoi de Flushing Meadows.

Au dernier tour des qualifications, le Bâlois, 144e mondial, s'est imposé 7-6 (7/5) 7-5 devant le Slovaque Jozef Kovalik (ATP 125).

Henri Laaksonen (ATP 161) n'a, en revanche, pas connu le même bonheur. Le Schaffhousois s'est incliné dans ce dernier tour sur le score sans appel de 6-3 6-2 devant l'Américain Ryan Harrison (ATP 118). Laaksonen ne s'est encore jamais qualifié pour le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem. (ats/nxp)