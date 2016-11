Les premières photos, laissant apparaître Rafael Nadal sans cheveux, avaient émergé il y a une semaine sur les réseaux sociaux.

La Otra Chronicle. relayée par L'Equipe, révèle que le champion espagnol s'est rasé entièrement pour pouvoir permettre une greffe dont le but est de masquer sa calvitie naissante à l'arrière du crane.

Nadal n'est pas le premier sportif à prendre une telle mesure. Les implants fixés sur la tête de Wayne Rooney (Manchester United) avaient également été très médiatisés.

Que ses fans se rassurent, ils devraient bientôt retrouver le gaucher version cheveux longs. L'opération coûte entre 6000 et 9000 euros selon les médias espagnols qui ont suivi l'affaire de près.

A 30 ans, Rafael Nadal pointe à la 9e place mondiale après une saison 2016 décevante.

Remember Harry, our young #tennis star? Here he is playing football with former world number 1 @RafaelNadal #friendsinhighplaces ?????????????????? pic.twitter.com/HKC0v9k3oa