Paul Annacone va travailler pour Stan Wawrinka

La nouvelle a été annoncée par Paul Annacone lui-même sur Tennis Channel: il intégrera le team de Stan Wawrinka pour les tournois sur gazon qu suivront Roland-Garros.

L'Américain de 54 ans avait notamment atteint les quarts de finale de Wimledon en 1984 (défaite contre Jimmy Connors).

Comme entraîneur, il a notamment collaboré avec Pete Sampras (1996-2002), Tim Henman (de 2003 à 2007), l'équipe de Grande-Bretagne de Coupe Davis (2008-2010) et Roger Federer (de 2010 à 2013).

