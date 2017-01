Il affrontera à 17h00 (10h00 en Suisse) le Britannique Daniel Evans (ATP 66), l'homme qui fut à un point de barrer la route de Stan Wawrinka lors du dernier US Open. Roger Federer a battu le droitier de Birmingham lors de leur seule confrontation à ce jour, l'an dernier au troisième tour de Wimbledon sur le score sans appel de 6-4 6-2 6-2. Même si le tournoi se déroule depuis quatre ans sur un nouveau site, la Perth Arena qui peut accueillir 12'000 personnes, et si les rencontres ne se jouent plus dans les conditions de l'indoor, Roger Federer n'est pas en terre inconnue dans la capitale de l'Australie-Occidentale. Il est, en effet, déjà venu à deux reprises à Perth, en 2001 et en 2002, disputer cette exhibition qui porte toutefois le label de la Fédération Internationale de Tennis (FIT) au titre de «Championnat du monde mixte par équipes».

Le titre en 2001

En 2001, Roger Federer avait, avec Martina Hingis, inscrit pour la deuxième fois le nom de la Suisse au palmarès de la Hopman Cup, neuf ans après le succès cueilli par Jakob Hlasek et Manuela Maleeva-Fragnière et cinq ans aussi après la tragique finale perdue par Martina Hingis et Marc Rosset devant la Croatie d'Iva Majoli et de Goran Ivanisevic, une finale au cours de laquelle Marc Rosset avait été contraint à l'abandon pour s'être fracturé le poignet après avoir frappé de rage une bâche publicitaire. Il est vrai que la paire helvétique avait galvaudé quatre balles de titre lors du double mixte décisif...

En 2002, Roger Federer s'était aligné aux côtés de sa future épouse Mirka Vavrinec. Il s'était incliné devant Lletyon Hewitt et Tommy Robredo avant de sauver l'honneur face à Mariano Zabaleta. Cette année, la tâche qui l'attend, comme celle qui attend sa partenaire Belinda Bencic, ne sera pas aisée. Après la rencontre contre Evans, le Bâlois affrontera Alexandre Zverev (ATP 24) mercredi et Richard Gasquet (ATO 18) vendredi. Quant à la Saint-Galloise, elle sera opposée successivement à Heather Watson (WTA 76), Andrea Petkovic (WTA 55) et Kristina Mladenovic (WTA 42). Si la Suisse remporte ce groupe, elle se qualifiera pour la finale de samedi. Les doubles mixtes de cette Hopman Cup se dérouleront selon la formule «Fast 4» que Roger Federer avait testée l'an dernier à Sydney avec Lleyton Hewitt: pas de let au service, pas d'avantage dans les jeux, le premier à 4 jeux remporte le set et tie-break à 3-3 avec le premier à 5 points.

Un secret de Polichinelle

Depuis son arrivée à Perth dans la nuit de mercredi à jeudi, Roger Federer a pu mesurer l'engouement extraordinaire que suscite son retour aux affaires. Jeudi, ce sont 6000 personnes qui ont suivi son premier entraînement à la Perth Arena. Vendredi, il s'est rendu sur l'une des plus belles plages de Perth pour échanger quelques balles avec des enfants et avec le Premier Ministre de l'Etat de l'Australie-Occidentale, Colin Barnett. C'est un secret de Polichinelle: sans le soutien des pouvoirs publics, jamais les organisateurs de la Hopman Cup n'auraient pu convaincre le Bâlois de revenir à Perth pour la première fois depuis quinze ans.

«Honnêtement, j'ignore ce qui peut m'attendre cette semaine à Perth, explique Roger Federer. Même si j'ai toujours très bien joué à Melbourne, je préfère me fixer des objectifs très modestes pour cette tournée australienne. Je risque de me sentir un peu «rouillé». Et je vais devoir vraiment batailler. Même en même temps, les sensations à l'entraînement sont très bonnes...» A 35 ans passés, le Bâlois a rappelé qu'il s'inscrivait toujours dans le long terme. «Je n'ai pas fait une pause de six mois pour jouer... six mois de plus, dit-il J'espère être encore là pour deux à trois ans. Si je suis à nouveau épargné par les blessures, j'ai la conviction d'être encore capable de battre les meilleurs joueurs du monde dans les grands tournois.» Un premier élément de réponse sera donné d'ici trois semaines. (ats/nxp)