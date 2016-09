Rebeka Masarova (17 ans) s'est révélée à l'attention ce printemps, en devenant championne junior de Roland-Garros. Aujourd'hui classée au 324e rang sur les listes WTA, elle a été victime lundi d'une grave sortie de route, alors qu'elle se rendait au tournoi ITF de Clermont-Ferrand.

La jeune espoir du tennis suisse a publié mardi soir une série de photos qui attestent de la violence de l'accident. Elle a accompagné ces photos d'un texte dans lequel elle explique les circonstances de l'accident. En voici de larges extraits:

«Le 26 septembre à14h, ma mère, mon frère et moi avons vécu un miracle. On roulait pour le tournoi de Clermont-Ferrand. A 100 km de notre destination, c'est arrivé. Je ne sais pas comment, mais nous sommes sortis de la route, tout est devenu fou. Je me rappelle de de tout, c'était comme dans un film. Le car a fait trois ou quatre tonneaux avant de s'arrêter. J'ai décroché ma ceinture et j'ai eu de la chance de voir que la fenêtre près de laquelle j'étais assise était cassée, j'ai donc pu sortir facilement de la voiture. J'ai fait le tour de la voiture (...) et j'ai vu que mon frère réussir à sortir lui aussi, puis ma mère aussi. On est restés là, en nous embrassant. On ne pouvait pas y croire. On ne pouvait pas croire que tout était cassé en mille morceaux, et que nous, nous nous en tirions avec une ou deux égratignures chacun. (...) J'en serai éternellement reconnaissante à Dieu. Il nous a sauvé le vie. Je ferai de mon mieux tous les jours dès à présent, car je sais qu'hier (lundi), cela aurait pu être notre dernier jour, mais Dieu a décidé que ce ne serait pas le cas. Je remercie Dieu pour tout ce que j'ai, pour ma famille, pour mes amis, pour tous les jours que je vivrai encore, et pour les chances que j'aurai de voir mes rêves se réaliser.» Elle conclut son poste par un «Love, Rebeka» assorti d'un emoji d'un cœur rose.

Rebeka Masarova dispute à Clermont-Ferrand son premier tournoi pro depuis celui de Gstaad, où elle avait atteint la demi-finale en juillet. Elle affrontera ce mercredi la Française Amandine Cazeaux (WTA 689).

Après avoir passé si près de la mort, il se pourrait bien que le résultat passe au second plan...

(Le Matin)