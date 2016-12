Alors qu’il prépare son grand retour à la Hopman-Cup, à Perth, Roger Federer s’est offert une petite excursion en bordure de l'océan. L’occasion d’une petite partie de beach-tennis, une partie de double qu’il a disputée avec Colin Barnett, Premier ministre d'Australie-Occidentale. Sur le sable, ils ont échangé quelques balles avec une douzaine d’enfants du tennis club local, le tout sous le regard des objectifs et des journalistes du monde entier.

«Je n’avais encore jamais donné une conférence de presse en étant sur le sable. C’est une agréable première!» Comme on l'imagine, l’intérêt que suscite le retour aux affaires de Federer est immense. La veille, plus de 6000 personnes avaient assisté à son entraînement. «Ici, l’accueil est formidable. Je ne vis pas chaque semaine un tel accueil...»

Pour son grand retour, le Suisse affrontera successivement Evans (2 janvier), Zverev (4 janvier) et Gasquet (6 janvier). «Tout sera d’abord une question de rythme à retrouver. Mais le plus important sera de ne pas me blesser à nouveau», a conclu Federer. (Le Matin)