Martina Hingis et Yung-Jan Chan ont été éliminées en demi-finale du double à Roland-Garros. La St-Galloise et la Taïwanaise se sont inclinées 6-4 6-2 devant les têtes de série no 1 Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova.

Sacrée à Madrid et à Rome, la paire Chan/Hingis (no 3) a été nettement dominée par l'Américaine et la gauchère tchèque, en quête d'un troisième titre majeur consécutif après avoir triomphé à New York en septembre dernier puis à Melbourne en janvier. Chan/Hingis restaient pourtant sur 12 succès d'affilée sur le circuit.

Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem dans lequel Martina Hingis n'est pas parvenue à s'imposer en double dames durant sa troisième carrière entamée en 2013. La St-Galloise avait été éliminée en quart de finale en 2015 et en 8e de finale l'an dernier, à chaque fois au côté de Sania Mirza. (ats/nxp)