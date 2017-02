Alan Roura a franchi l'Équateur vendredi dans la journée. Celui qui navigue à nouveau «la tête à l'endroit» a désormais la ligne d'arrivée du Vendée Globe dans le viseur.

L'arrivée de Roura aux Sables-d'Olonne est prévue entre le 16 et le 20 février prochains, même si le skipper genevois affirme que «le 20, c'est trop loin». Au pointage de ce samedi à 9h du matin, il occupait toujours la treizième position, à un peu plus de 300 milles nautiques de celui qui le précède (le Français Fabrice Amedeo) et à quelque 2800 milles du but.

«Je vais ouvrir mon petit coup de blanc pour fêter le passage de l'Équateur, car non, je n'ai plus de champagne, écrivait-il dans la chronique qu'il tient dans «Le Matin». Je n'ai pas non plus de tire-bouchon, donc ça risque d'être la mission de la journée: ouvrir cette bouteille.»

Vendredi, Roura a donc fait avec les moyens du bord, comme on dit sur un... bateau. Et il a décrit son dur combat dans le journal qu'il tient sur son site internet (www.alanroura.com).

«C’était assez apocalyptique ce passage retour de l’Équateur, écrit-il. J’essaye de bien gérer le bateau, car ce n’est pas simple dans cette baston. Et puis j’ai aussi été accaparé pendant environ 2 milles à essayer de déboucher ma bouteille de vin blanc, dans le bateau complètement couché, mais calé, sans tire-bouchon. Avec une pince et une fourchette, j’y suis parvenu! C’était assez drôle!»

A la santé du plus jeune skipper de l'histoire du Vendée Globe!

(Le Matin)