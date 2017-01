Armel Le Cléac'h (Banque populaire VIII) continue de reconstituer son avance en tête du Vendée Globe. Le Français comptait près de 200 milles d'avance dimanche matin sur le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) et il a mis le cap à l'est au large de Rio.

L'élastique recommence à se tendre entre Le Cléac'h et Thomson: l'avance du Breton sur le Gallois de plus de 800 milles au passage du cap Horn était retombé à une cinquantaine de milles, en raison d'un anticyclone qui avait piégé le leader.

Mais depuis trois jours, Le Cléac'h, sorti de ce trou, est reparti de l'avant et a repris ses aises sur son premier poursuivant, avec 190 milles d'avance au pointage réalisé dimanche à 9h00.

Et ce matelas ne va faire que grandir dans les prochains jours, prédisent les organisateurs. Après le passage au large de Rio de Janeiro du cap Frio à une allure réduite, le Français a mis le cap à l'est pour reprendre les alizés d'est plus favorables, alors que le Gallois ne devrait pas les atteindre si rapidement.

Proche anticyclone

Le Cléac'h peut donc tranquillement profiter du passage à la nouvelle année et semble donc bien parti pour reconstituer, si ce n'est la totalité, du moins une bonne partie de son avance qu'il avait au cap Horn.

Derrière, bénéficiant de vents plus favorables, Jérémie Beyou grappille une partie de son retard sur le duo de tête, se rapprochant des 1000 milles. Mais le skipper de Maître CoQ va bientôt retrouver l'anticyclone qui a donné tant de sueurs froides à Le Cléac'h et qui a donné du fil à retordre à Thomson.

La lutte à trois pour la 4e place entre Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam s'est encore un peu resserrée, avec les inséparables Eliès et Le Cam revenus à près de 150 milles de Dick.

Le Genevois Alan Roura (La Fabrique) est passé en 12e position, à une centaine de milles seulement de la 10e place.

Vendée Globe. Le classement dimanche à 09h00: 1. Armel Le Cléac'h (FRA/Banque populaire VIII) à 4734 milles de l'arrivée. 2. Alex Thomson (GBR/Hugo Boss) à 187,32 milles du premier. 3. Jérémie Beyou (FRA/Maître CoQ) à 1017,21. 4. Jean-Pierre Dick (FRA/StMichel-Virbac) à 1712,90. 5. Yann Eliès (FRA/Quéguiner-Leucémie Espoir) à 1862,66. 6. Jean Le Cam (FRA/Finistère Mer Vent) à 1876,34. 7. Louis Burton (FRA/Bureau Vallée) à 3080,13. 8. Nandor Fa (HUN/Spirit of Hungary) à 4215,55. 9. Conrad Colman (NZL/Foresight Natural Energy) à 4392,76. 10. Eric Bellion (FRA/CommeUnSeulHomme) à 5670,14. Puis: 12. Alan Roura (SUI/La Fabrique) à 5778,81. (si/nxp)