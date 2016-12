Scène incroyable sur le Vendée-Globe: Alan Roura et Eric Bellion naviguent bord à bord et se partagent la douzième place!

Le skipper suisse de «La Fabrique» et le skipper français de «Comme un seul homme» ont donc décidé de faire route ensemble l'espace de quelques heures. «C'est la trêve de Noël, au large de la Tasmanie», explique Bellion dans une vidéo, à l'arrière-plan de laquelle on voit le bateau rouge et blanc de Roura. «On est super heureux de passer Noël ensemble avec Alan», ajoute Bellion.

En ce 24 décembre, les deux hommes ont même chanté «Petit Papa Noël» ensemble. Et à force de rigoler et de hurler au milieu du Pacifique sud, leurs bateaux se sont presque touchés! «On a failli avoir une bonne collision de Noël», a admis Bellion, que l'on voit un peu paniqué l'espace d'une seconde sur la vidéo.

Pendant qu'ils chantaient, Roura et Bellion se se sont fait chiper la douzième place par l'Irlandais Enda O'Coineen. Au pointage de midi, ils se partageaient la treizième place, à près de 5550 milles nautiques du leader Armel Le Cléac'h qui, lui, a déjà commencé sa remontée de l'Atlantique.

"Je vais fêter ça simplement, je vais boire un verre, un petit plat sympa pour ce soir. Une journée comme une autre" @AlanRoura #VG2016 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) 24 décembre 2016

(Le Matin)