Un peu moins d’une année après son lancement, l’application suisse de rencontres Once dévoile quelques tendances et différences de comportement entre les cantons. Qui ose faire le premier pas? Dans quels cantons se trouvent ceux qui flirtent le plus? Quel est l’âge des utilisateurs? Les réponses de Vanessa Ulrich, responsable régionale de la société qui revendique trois millions d’utilisateurs dans le monde, dont 200 000 en Suisse.

Qui fait le premier pas?

L’application de rencontres met à mal les anciens clichés en matière de flirt. En effet, les femmes font autant le premier pas que les hommes. En Suisse romande, elles osent même plus souvent engager le dialogue. Ce n’est qu’à Saint-Gall que les hommes (53%) utilisent l’application plus que les femmes. A l’inverse, avec un résultat de 63%, Zurich compte plus d’utilisatrices que partout ailleurs en Suisse.

Séniors, génération Y ou Z

L’âge moyen est de 27 ans en Suisse. «Avec une moyenne d'âge de 31 ans, les Tessinois enregistrent le résultat le plus élevé de Suisse», souligne Vanessa Ulrich. Ils sont suivis par les cantons de Saint-Gall (29) et de Vaud (28). Les utilisateurs de Zurich et de Bâle sont les plus jeunes. Avec une moyenne d'âge de 26 ans (ZH) et 25 ans (BS), ils sont en dessous de la moyenne nationale.

Séduction: quelles tendances ?

Les Suisses du Sud sont de véritables cadors en la matière. Ils prêtent beaucoup d'attention à l'échange et écrivent de longs messages dans le chat. Ils indiquent plus d'informations personnelles dans leur profil de description et rédigent en moyenne entre 29 (Tessin) ou 24 messages (Grisons) par chat, contre une moyenne nationale de seulement 22 messages écrits avant que le premier rendez-vous ne soit pris sur Once. Zurich, Berne et Saint-Gall sont plus rapides à ce sujet puisque moins de 20 messages suffiront avant de mener à une rencontre. Avec environ deux photos et plus de la moitié de leur profil sans description, les Zurichois partagent peu d'informations. Ils sont suivis de près par les utilisateurs du canton de Vaud. Ceux-ci téléchargent uniquement deux photos mais remplissent 53% de leur profil de description.

Le flirt en terre vaudoise

Avec 48% d'hommes, la scène de rencontres vaudoise est très équilibrée, ce qui est d'autant plus marqué par rapport aux autres cantons. Bâle compte par exemple 34% d'utilisateurs. Les mâles vaudois qui fixent leur premier rendez-vous après seulement 20 messages font preuve de plus de maturité (la moyenne d'âge est de 28 ans) et d'assurance dans leurs échanges. La moyenne nationale correspond à 22 messages.

«Slow dating»

L'application de rencontres Once a été fondée à Feusisberg (ZH) par Jean Meyer (CEO), Guillaume Sempé et Guilhem Duché. Contrairement à ses concurrents comme Tinder, Once privilégie non pas la quantité mais la qualité. Chaque jour, ses utilisateurs reçoivent une sélection de recommandations de profils triés sur le volet par un entremetteur professionnel. (Le Matin)